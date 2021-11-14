Иерусалим, , 11:56 — REGNUM В течение 13 ноября в Израиле подтверждено 220 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает минздрав страны.

Израиль

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Уточняется, что по воскресным дням число выявленных заражений ниже, так как накануне делается меньше тестов. Для сравнения, 12 ноября минздрав сообщил про 391 новый случай, 11 ноября — про 489.

За сутки проведено 34 339 анализов (12 ноября проведено 73 113), положительными оказались 0,72%.

В больницах проходят лечение 205 ковид-пациентов, на ИВЛ находятся 100 человек. Двое пациентов скончались.