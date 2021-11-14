Афины , , 11:51 — REGNUM Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис обсудил проблему возвращения мраморных скульптур Парфенона в Грецию с заместителем редактора Daily Telegraph Гордоном Райнером в интервью, проведенном 13 ноября.

Греция. Акрополь

«Наша позиция ясна, мраморы были украдены в 19 веке, они принадлежат музею Акрополя, и мы должны обсудить этот вопрос со всей искренностью и честностью, — сказал греческий премьер. — Отказ обсуждать проблему мрамора Парфенона представляется мне анахроничным подходом, учитывая все, что произошло в связи с возвращением культурных ценностей».

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Премьер-министр выразил мнение, что нужно уметь оценить красоту памятника во всей его полноте. И в случае Парфенона речь идет «не просто о каком-то памятнике», а о таком, который, по сути, был «разрезан» надвое, половина находится в Афинах, а другая половина — в Британском музее. Поэтому речь сейчас идет о восстановлении всего памятника целиком.

«Это было бы отличным посланием от имени того, что [премьер-министр Великобритании] Борис Джонсон называет «Глобальной Британией», если бы произошел сдвиг в этом вопросе, и они были бы готовы взглянуть на это под совершенно другим углом», — подчеркнул он.

Мицотакис подчеркнул: если британское правительство захочет изменить свою позицию, стороны могли бы достичь соглашения с Британским музеем о предоставлении ему на время культурных ценностей, которые никогда не были за пределами Греции.

«Не желая вдаваться в подробности, касающиеся урегулирования, поскольку это деликатный вопрос, — отметил он, — я хотел бы открыто сказать, что намерен поднять этот вопрос с Борисом Джонсоном и что я считаю, что британское правительство должно сыграть в этом свою роль».

Мицотакис планирует посетить Лондон в ближайшее время.