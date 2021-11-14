Калуга, , 12:21 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 218 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 14 ноября. Днём ранее, 13 ноября, в регионе было зарегистрировано 216 случаев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 55 813 человек, 52 499 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли семь человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 933 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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