Москва, , 11:44 — REGNUM Россия начала поставлять в Индию зенитно=ракетные системы С-400 «Триумф». Об этом сообщил журналистам глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

«Поставки начались и ведутся по графику», — сказал руководитель.

Отметим, соответствующий контракт был заключён в октябре 2018 года. Общая стоимость пяти полковых систем составляет $5,43 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, поставками С-400 также заинтересовалась Турция. Напомним, «Триумф» представляет собой зенитную ракетную систему большой и средней дальности. Она предназначена для поражения самолётов тактической и стратегической авиации, гиперзвуковых целей, баллистических ракет и иных средств воздушного нападения.

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