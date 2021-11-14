Барнаул, , 11:44 — REGNUM В Алтайском крае за 9 месяцев 2021 года установлен новый рекорд смертности — 30 438 человек. Это на 127,1% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Кладбище Павел Редин © ИА Красная весна

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

Естественная убыль населения увеличилась на 175,9%: если в 2020 году она составила минус 9317 человек, то в 2021 г. — она почти удвоилось (минус 16 231 человек).

Как сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает все более ухудшаться: на 14 ноября 2021 года в регионе обновлён рекорд по суточному числу зараженных — 528. Такого не было за всю историю пандемии.

Читайте также: Алтайский край поставил абсолютный рекорд по числу заражённых коронавирусом