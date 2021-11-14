Лондон, 14 ноября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Россия имеет явную причастность к кризису с мигрантами на границе Белоруссии и Польши, сообщила глава МИД Великобритании Элизабет Трасс в статье для газеты The Sunday Telegraph.

Christopher Sessums Граница

Глава внешнеполитического ведомства заявила, что Россия должна оказать давление на руководство Белоруссии. Она считает, что это позволит начать диалог и предотвратить эскалацию кризиса.

«Россия несёт здесь явную ответственность», — подчеркнула Трасс.

Глава МИД Великобритании обвинила президента Белоруссии Александра Лукашенко в использовании кризиса с мигрантами для отвлечения внимания от других проблем. Она заявила, что такие действия Лукашенко подрывают безопасность в регионе.

Ситуация на белорусско-польской границе обострилась после 8 ноября, когда на стороне Белоруссии сформировался стихийный лагерь мигрантов. Большая часть беженцев является выходцами из стран Ближнего Востока и Африки, власти Польши опасаются попытки прорыва границы мигрантами для дальнейшего продвижения в страны ЕС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что кризис с мигрантами на белорусско-польской границе напрямую не касается России. При этом он напомнил, что одной из причин потока мигрантов из стран Ближнего Востока стали военные действия в Ираке, проводимые при участии стран ЕС.