Медынь, Калужская область, 14 ноября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Пожар в одном из частных домов произошёл 14 ноября в городе Медынь Калужской области. В ходе тушения обнаружено тело 39-летнего местного жителя, являвшегося собственником жилого помещения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Жилой дом после пожара

По данным следствия, погибший скончался от отравления углекислым газом. По одной из версий, причиной возгорания явился маломощный тлеющий источник, которым могла быть непотушенная сигарета.

Следствие проводит проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.