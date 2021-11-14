Омск, , 11:33 — REGNUM Жительница Омска стала жертвой мошенников, пытаясь получить неожиданное наследство от незнакомой «из Франции». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону, письмо женщине в соцсетях пришло в конце сентября.

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Мошенник представился гражданкой Франции Селиной Родригес и сообщил о намерении оставить 35-летней омичке наследство на сумму 450 тыс. евро.

«Незнакомка объяснила щедрый жест случайным выбором среди прочих пользователей и тут же посетовала на то, что жить ей осталось совсем немного, она неизлечимо больна, поэтому не стоит затягивать, нужно срочно оформлять документы на перевод денежных средств», — отметили в ведомстве.

Затем к переписке присоединился якобы адвокат умирающей француженки. который отправил потерпевшей решение суда о наследовании, но потребовал оплатить страхование перевода. Сначала это были 12 тыс. рублей, однако затем сумма «издержек» начала расти.

Кроме того, выяснилось, что при перевод француженки перехватил Евросоюз, поэтому нужны ещё деньги, чтобы спасти наследство. В результате омичка залезла в кредит на 272 тыс. рублей. Лишь после того, как с неё потребовали ещё 1450 евро, женщина наконец поняла, что её обманывают и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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