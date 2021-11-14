В Челябинске поймали водителя, скрывшегося с места ДТП
Челябинск, 14 ноября, 2021, 11:31 — ИА Регнум. В Челябинске сотрудники ГИБДД поймали водителя, скрывшегося с места устроенного им ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Иван Шилов ИА REGNUM
Суд
Авария произошла вечером 9 ноября на улице Свободы. Водитель допустил столкновение с автобусом и другим легковым автомобилем. Три пассажира автобуса получили различные травмы.
Нарушителем оказался гражданин 1984 года рождения. Мировой судья в Советском районе Челябинска постановил лишить его права управления транспортом на срок 1 год и 3 месяца.