Вашингтон, , 12:05 — REGNUM Американский актёр Тейлор Лотнер и его девушка Тейлор Доум обручились. Об этом артист сообщил в личном Instagram-аккаунте 13 ноября.

Тейлор Лотнер Кадр из фильма «Сумерки»

https://www.instagram.com/p/CWOTRw9JjiH/

Лотнер опубликовал фотографии с помолвки, подписав: «И вот так сбылись все мои желания». Предложение руки и сердца было сделано 11 ноября 2021 года.

ИА REGNUM напоминает, что Тейлор Лотнер стал известен благодаря роли в детском фильме «Приключения Шаркбоя и Лавы». Популярность актёру принесла роль Джейкоба в вампирской саге «Сумерки».

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