Красноярск, , 11:20 — REGNUM В Красноярском крае за минувшие сутки зарегистрировано 722 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев за время пандемии достигло 141 305.

Коронавирус Kraszdrav.ru

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Выздоровели от COVID-19, по данным портала Стопкоронавирус. рф, 125 018 человек, в том числе 691 за последние сутки. Скончались ещё 31 пациент. Таким образом, жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 6976 человек.

«Под медицинским наблюдением на дому находится всего 52 403 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 4 404 человека. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки — 3 839», — добавили в оперштабе.