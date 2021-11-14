14 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что 12 ноября в Лондоне украинский посол Вадим Пристайко по поручению украинского правительства подписал рамочное соглашение, предусматривающее кредит на сумму в 1,7 млрд фунтов стерлингов.

Мирослава Романенко, , 16:10 — REGNUM 12 ноября в Лондоне украинский посол Вадим Пристайко по поручению украинского правительства подписал рамочное соглашение, предусматривающее кредит на сумму в 1,7 млрд фунтов стерлингов. Об этом со ссылкой на «Зеркало недели» сообщает украинское издание «Страна».

Лондон Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что кредит предоставляется на десять лет, а средства должны будут пойти на потребности военно-морских сил Украины (ВМС), которые должны быть готовы к «российской агрессии» в Черном и Азовском морях.

Новость обсудили читатели телеграм-канала Klymenko Time, а также телеграм-канала украинского политолога Михаила Чаплыги. Многие посетовали, что на Украине имеется масса направлений, требующих вложений средств, но деньги пойдут на «войну» и кредит в итоге придется отдавать обычным украинским гражданам. Иные также указали на зависимость Украины от Великобритании.

«Ущербные идиоты! Взять кредит, чтоб потом тут же его отдать назад на строительство никому… ненужного металлолома», — возмутился Alex.

«Интересно, почему никого не волнует, что практически вся «помощь» Запада носит военный характер. При том, что Украина — одна из беднейших стран Европы и помощь нужна совсем в других областях», — задумался «Е. В. Гений».

«Пристайко продал Украину безвозвратно! Ему пофиг, чем отдавать кредит, просто на этой территории будут хозяйничать англосаксы, а Пристайко и Зеленский… давно прыдбалы (приобрели — М. Р.) себе жильё в Лондоне…» — посетовала Ольга У.

Вадим Пристайко President.gov.ua

«Как, интересно, собираются возвращать? Одно дело, брать кредит на развитие экономики, в надежде получить прибыль, с нее и отдавать. И другое — тупо на убийство… Хотя нет, ведь большая часть будет разворована, не доходя до целевого назначения, а возврат будет на плечах налогоплательщиков…» — добавила Tanya S.

«Берите, берите, ведь отдавать придется внуками, правнукам», — с сарказмом отметила Мария С.

«А выплачивать кредит будет нищий народ! Класс!» — пишет Chanterelle.

«Если это не продажа родины, то что это? Судить этого Зеленского и всю его свору… И опять Британия… там, где его дом и деньги! Это он за этим на поклон в МИ-6 ездит?» — задался вопросом украинский политолог Михаил Чаплыга.

«[Интересно] придумано: втюхивают деньги в долг и на эти же деньги строят военные базы. И мы, каждый, потом возвращаем каждый цент, а наши дети погибают на не нашей войне…» — написал считает Дмитрий.

«Столько стоит война с врагами Британии до последнего украинца?» — поинтересовался Анжей Анж.

«С такими темпами есть сомнения, что страна, в понимании СТРАНА,… восстановится когда-либо. По расчетам внуки и правнуки будут отрабатывать сегодняшние кредиты…» — отметила Светлана.

«Очевидно, Украина стала официально колонией Британии, деньги по-любому ходят по кругу и Британия ничего не теряет», — считает Оксана.

«Рим предателям не платит», — напомнил Comandante крылатое выражение со времен Римской империи.

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