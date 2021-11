Вашингтон, , 12:04 — REGNUM Американская певица Тейлор Свифт представила клип на песню All Too Well («Всё слишком хорошо»). Ролик доступен на YouTube-канале артистки с 13 ноября.

Тейлор Свифт Eva Rinaldi

Клип снят в формате короткометражного фильма о романе мужчины и женщины, которых сыграли актёры Дилан О'Брайен и Сэди Синк. За сутки ролик посмотрели более 19 млн человек, благодаря чему он попал в русскоязычные тренды YouTube.

ИА REGNUM напоминает, что трек All Too Well вошёл в трек-лист перезаписанной версии альбома RED. Премьера пластинки состоялась 12 ноября 2021 года.

