Улан-Удэ, , 11:03 — REGNUM В Бурятии число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом за весь период пандемии достигло 1274. За минувшие сутки скончались ещё пять человек — все были старше 65 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В ковидных стационарах республики, по данным на 14 ноября, лечатся 1274 пациента, у 1005 из которых также развилась внебольничная пневмония. В реанимации находятся 128 тяжёлых больных, 79 подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторное лечение проходят 3923 пациента.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1517 койки: занято — 1274, свободно — 243 коек. Занятость коечного фонда составляет 84%», — добавили в оперштабе.

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