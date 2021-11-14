Москва, , 11:00 — REGNUM Профильные комитеты Госдумы возьмут на контроль ситуацию со штрафами для автомобилистов за езду без карты техосмотра, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

«Профильные комитеты Государственной думы по транспорту и по законодательству возьмут этот вопрос на контроль», — пообещал Володин в телеграм-канале.

Он убежден, что для избежания двусмысленных трактовок и, как следствие, ошибок в правоприменительной практике, было бы правильно уточнить положения статьи 12.5 КоАП.

Законопроект об отказе от обязательного техосмотра в России станет базовым, рассуждает парламентарий, а значит, штрафовать за езду без диагностической карты будут владельцев только тех транспортных средств, для которых техосмотр останется обязательным.

С 1 февраля 2022 года в России вступит в силу норма КоАП, повышающая штраф за езду без диагностической карты до 2 тыс. рублей

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в случае принятия закона, нормы об обязательном техосмотре будут действовать в случае смены владельца, изменении конструкции автомобиля или мотоцикла старше четырех лет.

Вместе с тем эксперты указывали на то, что законопроектом не вносятся изменения в закон об ОСАГО и получается, что если истек срок действия диагностической карты (техосмотра) и при этом ДТП произошло вследствие неисправности транспортного средства страховые ничего не платят. Таким образом, делают они вывод, что ОСАГО становится еще более бесполезным.

Читайте ранее в этом сюжете: Володин рассказал, кого будут штрафовать за езду без техосмотра