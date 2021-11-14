Москва, 14 ноября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Профильные комитеты Госдумы возьмут на контроль ситуацию со штрафами для автомобилистов за езду без карты техосмотра, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

«Профильные комитеты Государственной думы по транспорту и по законодательству возьмут этот вопрос на контроль», — пообещал Володин в телеграм-канале.

Он убежден, что для избежания двусмысленных трактовок и, как следствие, ошибок в правоприменительной практике, было бы правильно уточнить положения статьи 12.5 КоАП.

Законопроект об отказе от обязательного техосмотра в России станет базовым, рассуждает парламентарий, а значит, штрафовать за езду без диагностической карты будут владельцев только тех транспортных средств, для которых техосмотр останется обязательным.

С 1 февраля 2022 года в России вступит в силу норма КоАП, повышающая штраф за езду без диагностической карты до 2 тыс. рублей

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в случае принятия закона, нормы об обязательном техосмотре будут действовать в случае смены владельца, изменении конструкции автомобиля или мотоцикла старше четырех лет.

Вместе с тем эксперты указывали на то, что законопроектом не вносятся изменения в закон об ОСАГО и получается, что если истек срок действия диагностической карты (техосмотра) и при этом ДТП произошло вследствие неисправности транспортного средства страховые ничего не платят. Таким образом, делают они вывод, что ОСАГО становится еще более бесполезным.