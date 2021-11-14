София, , 10:58 — REGNUM Выборы президента и членов Народного собрания (парламента) Болгарии начались в четко определенные сроки, и в данный момент проходят в так называемом «плановом режиме». Об этом 14 ноября сообщило Болгарское телевидение.

Согласно официальной информации, на 9.30 по местному времени (10.30 мск.) избирательные участки в РБ посетили около 5% населения страны, обладающего электоральным правом. В ряде болгарских регионов граждане, находящиеся на карантине, имеют возможность проголосовать по месту проживания: районные муниципалитеты выделили для этого специальный автотранспорт и уполномоченные группы территориальных избирательных комиссий.

14 ноября в Болгарии и консульских отделений этой страны в 68 государствах мира начато голосование граждан на президентских и парламентских выборах РБ. За голоса избирателей борются 23 кандидата в президенты, включая действующего болгарского руководителя Румена Радева и поп-певицу Луну Йорданову. В парламентской гонке участвуют 20 партий и 7 коалиций.

День выборов в Болгарии и за ее пределами завершится в 20.00 по софийскому времени. В ряде болгарских регионов прием избирательных бюллетеней может быть продлен на час.