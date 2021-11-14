Горно-Алтайск, 14 ноября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. В Республике Алтай синоптики прогнозируют в ближайшие дни похолодание. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, температура местами опустится до 8−13 градусов мороза, в горах — до — 19 градусов.

Pixabay.com Снег

«В середине периода ожидается понижение температуры воздуха ночью до минус 12…17 °С, по высокогорным районам с минус до минус 20…25 °С. В дневное время от плюс до минус 8… 13 °C, в горах до минус 15… 20 °С», — отметили в ведомстве.

Кроме того, 15 ноября на большей части территории республики ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, переходящего в снег. На дорогах возможен гололёд. Ветер 5−10 м/с, порывы до 18 м/с.