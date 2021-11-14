Москва, , 10:47 — REGNUM Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов предложил гражданам писать обращения на имя депутатов с позицией по пакету законопроектов о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах, передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Но вы, дорогие граждане, как избиратели можете написать всем депутатам Госдумы, чтобы они знали вашу точку зрения по данному вопросу», — сказал Миронов.

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Правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов о внедрении QR-кодов на транспорте, в общественных местах, кафе, ресторанах, магазинах. Инициатива вызвала широкий общественный резонанс.

Фракции СРЗП и КПРФ заявили о намерении голосовать против законопроектов, ЛДПР обещает выработать общую позицию 15 ноября.

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