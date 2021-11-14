Омск, 14 ноября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. В Омске перед судом предстанет 32-летний житель Москвы за покушение на сбыт более 20 кг наркотических веществ. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Омской области.

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По данным следствия, 6 сентября мужчина прибыл в Омск на своей машине для покупки наркотиков в тайнике, координаты которого он получил по сети. В дальнейшем он планировал продавать запрещённое вещество на территории других регионов страны.

«Находясь в лесном массиве на территории Ленинского административного округа г. Омска, он извлек из тайниковой закладки мешок с наркотическим средством «мефедрон» массой 20,8 кг, составляющей особо крупный размер, после чего был задержан сотрудниками УФСБ России по Омской области», — отметили в ведомстве.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, материалы с обвинительным заключением прокурора направлены вЛенинский районный суд Омска.