Барнаул, , 10:34 — REGNUM В Алтайском крае по состоянию на 14 ноября прививки от коронавируса получили 906 878 человек из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост вакцинированных составил 10 989 человек. Такие данные приводит оперштаб.

Вакцина Permkrai.ru

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Из общего числа привитых 109 244 жителей региона получили первую прививку (всего +4364 за сутки). Число полностью привитых граждан составляет 770 740 человек (+4957 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»). Также известно о 26 894 ревакцинированных (+1668 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, для достижения коллективного иммунитета Алтайскому краю необходимо прививать более 10 тысяч человек ежедневно. Судя по статистике в динамике, в регионе половину прививают «Спутником Лайт», который рекомендован, в основном, для ревакцинации.

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