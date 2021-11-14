Москва, , 10:28 — REGNUM Депутат Госдумы Николай Бурляев (СРЗП) предложил вернуть культуру с панели и донести до власти мысль о несовместимости понятий культура и рынок, передает корреспондент ИА REGNUM.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Нам с вами всем вместе предстоит вернуть культуру с панели, донести до сознания власти простую абсолютно мысль, что культура и рынок — понятия несовместимые. Цель культуры — преображение народа, цель рынка — делать деньги любыми способами, даже ценою убиения душ человеческих, что мы видели в 90-е годы, видим и сейчас», — отметил Бурляев.

Младореформаторы насильно запихнули в рынок и культуру, заставив творцов клепать рыночный продукт и заниматься не искусством, а доходным промыслом, убежден парламентарий.

При этом, рассуждает депутат, спасти культуру от рынка невозможно, не увеличив выделяемые средства.

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