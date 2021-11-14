Глазго, Великобритания, , 10:26 — REGNUM Решения по итогам конференции ООН по изменению климата 2021 года (COP26) в Глазго важны, но недостаточны для решения накопившихся проблем. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в социальной сети Twitter.

Антониу Гутерриш Securityconference.org

«Результаты COP26 стали компромиссом, отражающим интересы, противоречия и политические позиции в современном мире», — заявил Гутерриш.

Он заявил о недостаточности согласованных по итогам конференции мер, призвав действовать в аварийном режиме. Для борьбы с изменениями климата генсек ООН призвал сократить вырубки лесов, ограничить использование угля и снизить объёмы выбросов парниковых газов.

Конференция в Глазго по изменению климата прошла с 31 октября по 12 ноября 2021 года. В саммите приняли участие делегаты из 200 стран мира. Итоговое заявление было согласовано только 13 ноября.

Читайте ранее в этом сюжете: Экоактивистка Грета Тунберг раскритиковала итоги климатического саммита