Москва, 14 ноября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Увеличить финансирование культуры и пересмотреть отраслевое законодательство предложил депутат Госдумы Николай Бурляев (СРЗП), передает корреспондент ИА REGNUM.

Людмила Лис ИА REGNUM Народный артист России Николай Бурляев перед открытием памятника «лучшему фильму всех времен и народов» «Андрей Рублев»

Парламентарий предложил увеличить финансирование культуры и довести его до объемов 3% от ВВП. Кроме того, по его мнению, пора меня законодательство в сфере культуры.

«Пора пересмотреть ельцинский закон от 1992 года о культуре, запретивший государству влиять на российскую культуру, и принять правильный закон, отвергнув то, что нам предложили недавно в проекте концепции закона о культуре, запрещающем вновь государству вмешиваться в деяния творцов», — сказал депутат.

«И пусть они творят, что хотят, как угодно трактуют исторические события, современные. А вы им только дайте деньги», — предлагает парламентарий.

Кроме того, по его убеждению, необходима коренная реорганизация Министерства культуры — «это ведомство должно отвечать за выполнение указа президента «О государственной культурной политике».