Ханты-Мансийск, , 10:20 — REGNUM Базовый сервис лоукостера «Победа» «не покрывает базовых потребностей пассажиров». Так сенатор Совета Федерации Эдуард Исаков охарактеризовал сервис авиакомпании к генеральному директору «Аэрофлота» Михаилу Полубояринову.

Boeing 737-800 авиакомпании «Победа» Anna Zvereva

«За место доплати, за багаж доплати. И получается не сильно ниже, чем любые другие авиакомпании. Хотелось бы приезжать и слёз не видеть людей», — отметил Эдуард Исаков в своём обращении.

Пресс-служба «Победы» незамедлительно ответила сенатору, заявив, что «наши клиенты никогда не будут платить за то, что им не нужно».

«Можно заплатить за перелёт из Ульяновска в Москву всего лишь 2699 рублей, как сенатор, а можно добавить к перелёту ещё и услуги повышенного комфорта — выбор места, большой багаж, приоритетную посадку и так далее. Наши клиенты это знают, 68% из них рекомендуют «Победу» близким и друзьям. Хотя мировой стандарт индекса лояльности всего 50%», — цитирует «Сургутинформ — ТВ» пресс-службу авиакомпании.

ООО «Авиакомпания Победа» — российская бюджетная авиакомпания, дочернее предприятие группы «Аэрофлот — Российские авиалинии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лоукостер «Победа» за три года стал фигурантом проверок надзорных инстанций 35 раз.

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