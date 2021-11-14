Москва, 14 ноября, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Реформировать систему кинопоказа и кинопроката предложил депутат Госдумы Николай Бурляев (СРЗП), передает корреспондент ИА REGNUM.

В кинотеатре

«Дробление киноначалия на департамент кинематографии Минкультуры и Фонда кино показало отрицательный результат: идет понижение духовного уровня народа», — констатировал Бурляев.

По его убеждению, нужно воссоздать государственный комитет кинематографии и расширить систему госзаказа до 100-процентного финансирования.

«Мы должны возродить государственный кинопрокат, построить 20 тыс. кинотеатров в России. В Америке сейчас 40 тыс. кинотеатров. У нас 4 тыс., построенные, как правило, на частные деньги и, так сказать, занимающиеся понижением духовного уровня народа», — отметил парламентарий.