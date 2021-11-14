Северобайкальский район, Бурятия, , 10:07 — REGNUM Спасатели предупредили о возможности схода снежных лавин в Северо-Байкальском районе Бурятии 14−15 ноября. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике со ссылкой на данные Бурятского гидрометцентра.

Лавина Henk Monster

Местным жителям и туристам рекомендовано не выходить на лавиноопасные участки, а также соблюдать меры безопасности.

Кроме того, по данным синоптиков, на дорогах республики местами возможны гололедица, снежные накаты.

«Во избежание дорожно-транспортных происшествий автовладельцам необходимо учитывать состояние дорожного полотна, соблюдать скоростной режим, дистанцию на дороге, избегать резких манёвров», — отметили в ведомстве.

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