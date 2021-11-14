Барнаул, , 10:04 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает все более ухудшаться. По данным оперативного штаба на 14 ноября 2021 года, обновлён рекорд по суточному числу зараженных — 528. Такого не было за всю историю пандемии.

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Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 6692 человек, причём 30 из них, судя по данным оперативного штаба, внесены в сводку за минувшие сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 95 608 человек.

Вместе с тем, новый вирус победили 66 827 человек (+411 за сутки). Тяжелобольных в крае насчитывается 834 (-17 за сутки), из них 309 подключены к аппаратам ИВЛ (+3 за сутки).

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (20 056 человек, +91 за сутки) и ОРВИ (66 260 человек, +425 за сутки).

Что касается заразившийся коронавирусом с начала учебного года детей, то их за последние сутки их стало больше на 63 (всего 2650). Количество тестирований с учётом повторных исследований составило 8110 за минувшие сутки (-2811).

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