Париж, , 10:01 — REGNUM Сборная Франции по футболу обыграла Казахстан со счётом 8:0, что обеспечило ей досрочный выход в финальную часть Чемпионат мира 2022 года.

Килиан Мбаппе Fifa.com

Матч сборных Франции и Казахстана прошёл в Париже 13 ноября. Четыре гола из восьми записал на свой чёт Килиан Мбаппе. Ещё два гола забил Карим Бензема, по одному голу — Адриан Рабьо и Антуан Гризман.

Благодаря этой победе Франция обеспечила себе выход с первого места из группы D. Также в этой группе играют сборные Финляндии, Боснии и Герцеговины и Украины.