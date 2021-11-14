Москва, , 09:58 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о том, кто будет платить штрафы за отсутствие карты прохождения техосмотра, если он станет добровольным.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

Как ожидается, Госдума до конца года примет закон об отмене обязательного техосмотра. Документ, который прошел пока что только первое чтение, предполагает, что обязанность проходить техосмотр сохранится в отношении такси, автобусов, грузовых автомобилей, транспорта, который используется в служебных и коммерческих целях.

При этом с 1 марта 2022 года вступят в силу нормы о повышенном штрафе в 2 тыс. рублей за езду без диагностической карты.

«Законопроект об отмене обязательного техосмотра в случае принятия станет базовым. Значит, штрафовать за езду без диагностической карты будут владельцев только тех транспортных средств, для которых техосмотр останется обязательным. На остальных — штраф распространяться не должен», — рассуждает спикер Госдумы Володин в телеграм-канале.

Однако, чтобы избежать двусмысленных трактовок и, как следствие, ошибок в правоприменительной практике, было бы правильно уточнить положения статьи 12.5 КоАП, указал Володин.

«Профильные комитеты Государственной думы по транспорту и по законодательству возьмут этот вопрос на контроль», — пообещал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума в первом чтении приняла законопроект о добровольном прохождении техосмотра автомобилей физлиц. Техосмотр останется необходимым только в случае смены владельца, изменении конструкции автомобиля или мотоцикла старше четырех лет.

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