Москва, 14 ноября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Аномальные отклонения температуры прогнозируются в ряде регионов России с 15 ноября. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ТАСС.

MIH83 Термометр

Вильфанд сообщил, что с 15 ноября на Урале ожидается резкое понижение температуры воздуха до — 18 °C ночью. Самое сильное похолодание прогнозируется в Курганской области, где ночью температура воздуха может опуститься до — 20 °C. Дневные температуры в регионах Урала ожидаются от — 5 °C до — 10 °C, что ниже нормы на четыре-семь градусов.

Жителей регионов Северо-Западного федерального округа, напротив, ждёт аномальное потепление. Среднесуточная температура с 16 ноября будет на пять-шесть градусов выше нормы.

В Дальневосточном федеральном округе отклонение от нормы будет ещё выше — на 10−20 градусов. Аномально тёплая погода должна сохраниться в течение всей рабочей недели.