Таштыпский район, Хакасия, 14 ноября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. В Таштыпском районе Хакасии задержана местная жительница по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью сожителю, в результате чего он скончался. 9 ноября 45-летний мужчина поступил в больницу с ножевым ранением, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Maarten Van Damme Окровавленный нож

По данным следствия, в тот день сожители распивали спиртные напитки в честь дня рождения женщины. В какой-то момент они поссорились, после чего 48-летняя именинница начала выгонять мужчину из дома. Однако тот отказался уходить.

«В ходе конфликта злоумышленница взяла нож и нанесла мужчине один удар в область спины. Потерпевшего доставили в больницу, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь спасти мужчину не удалось», — отметили в управлении.

К настоящему времени подозреваемой предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Женщина заключена под стражу.