Ханты-Мансийск, 14 ноября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. В Югре до 25 декабря обустроят более двух тысяч зимников и ледовых переправ. Зимние дороги появятся в Ханты-Мансийском, Кондинском, Октябрьском, Березовском, Белоярском, Сургутском и Нижневартовском районах, сообщает региональный оперативный штаб.

52.mchs.gov.ru Ледовая переправа

До официального открытия ледовых переправ проезд по ним запрещён, напоминают в штабе. Для безопасности и исключения несанкционированного выезда на занявшиеся льдом акватории, установлены дорожные знаки «Въезд запрещён». Кроме того, устроены заградительные снежные валы и установлены шлагбаумы, препятствующие выезду.

Отмечается, что ледовые переправы будут вводиться в эксплуатацию поэтапно, исходя из фактического состояния льда и погодных условий. Сначала проезд будет разрешен для транспорта грузоподъемностью до 3,5 тонны.