Красноярск, 14 ноября, 2021, 09:35 — ИА Регнум. В Красноярске в 2022 году состоится первый в истории Кубок азиатских чемпионов по регби-7. 13 ноября в в столицу края прибыли президент Федерации регби азиатского континента Каис Аль-Дхалаи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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В ходе встречи с делегацией губернатор Александр Усс заверил, что Красноярский край готов организовать и провести мероприятие на самом высоком уровне. По его словам, Красноярск является «столицей российского регби», а турнир позволит сделать большой шаг в развитии регби.

В ответ Каис Аль-Дхалаи поблагодарил власти региона за поддержку проведения соревнований в Красноярске.

Кубок пройдёт в первой половине августа 2022 года. В состязаниях примут участие 12 клубных команд — две российские и 10 иностранных, в том числе из Японии, Гонконга, Кореи, Казахстана, Китая и так далее.