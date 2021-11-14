Карталы, Челябинская область, 14 ноября 2021, 09:32 — REGNUM Супружеская пара из Карталинскаого района Челябинской области несколько дней переводила мошенникам деньги. Об этом сообщает региональный главк МВД.
Всего они потеряли почти 430 тыс. рублей. Им позвонила некая мошенница, которая рассказала, что на имя мужчины неизвестные якобы пытаются оформить кредит. И чтобы аннулировать эту заявку, она предложила ему взять заём и перевести средства на «безопасный счёт». Гражданин это сделал и лишился 300 тыс. рублей.
А перед осуществлением перевода мужчина купил сотовый телефон и установил платёжное приложение. А затем мошенница выманила деньги у супруги челябинца.