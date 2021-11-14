Карталы, Челябинская область, 14 ноября, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Супружеская пара из Карталинскаого района Челябинской области несколько дней переводила мошенникам деньги. Об этом сообщает региональный главк МВД.

Gtrk-kaluga.ru Мошенники

Всего они потеряли почти 430 тыс. рублей. Им позвонила некая мошенница, которая рассказала, что на имя мужчины неизвестные якобы пытаются оформить кредит. И чтобы аннулировать эту заявку, она предложила ему взять заём и перевести средства на «безопасный счёт». Гражданин это сделал и лишился 300 тыс. рублей.

А перед осуществлением перевода мужчина купил сотовый телефон и установил платёжное приложение. А затем мошенница выманила деньги у супруги челябинца.