Москва, , 09:30 — REGNUM Стартовала программа дополнительного розыгрыша денежных призов среди граждан РФ, прошедших вакцинацию от COVID-19. Соответствующее постановление правительства России вступило в силу 14 ноября.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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Третий этап розыгрыша будет проведён 16 ноября. Прошедшие курс вакцинации граждане могут узнать номера победивших сертификатов на сайте проекта «Бонус за здоровье».

В новом этапе розыгрыша денежные призы в размере 100 тыс. рублей получит одна тысяча человек. Победители случайным образом выбираются из списка вакцинированных на основании данных Единого регистра.

Получить выигрыш можно на карту «Мир» с помощью портала госуслуг. За выплатой можно обратиться в течение шести месяцев после завершения розыгрыша.

Планировалось, что программа денежного поощрения прошедших вакцинацию от COVID-19 граждан завершится 1 декабря 2021 года. Решением правительства эта программы была продлена до конца года.