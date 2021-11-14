Москва, 14 ноября, 2021, 09:26 — ИА Регнум. Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадия Зюганов предложил расширить полномочия генерального прокурора, передает корреспондент ИА REGNUM.

Kriminalnn.ru Генеральная прокуратура РФ

«Нам надо рассмотреть при отчете прокурора вопрос о его полномочиях. Я обращаюсь к Краснову: дайте нам ваши предложения, какие вам нужны полномочия для того, чтобы в стране восторжествовала законность», — сказал Зюганов.

Генпрокурор Игорь Краснов выступит на заседании Госдумы 16 ноября в рамках «правительственного часа».