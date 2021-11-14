Омск, , 09:26 — REGNUM В Омске правоохранители проводят проверку по факту автомобильной аварии с летальным исходом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МЧС по Омской области, инцидент произошёл поздно вечером 13 ноября.

Омск Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Предварительно установлено, что 19-летний водитель автомобиля Mazda3, двигаясь по улице Богдана Хмельницкого, съехал с дороги и врезался в опору ЛЭП.

«В результате водитель иномарки, а также два пассажира (мужчины 2002 и 2003 г.р.) госпитализированы с множественными травмами, в том числе переломами. Еще один пассажир, мужчина 1999 г.р., скончался в медицинском учреждении», — отметили в ведомстве.

В рамках организованной проверки будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.

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