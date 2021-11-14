Москва, 14 ноября, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Спецоперацией назвал лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов кризис с мигрантами на границе Белоруссии и Польши, передает корреспондент ИА REGNUM.

Duma.gov.ru Геннадий Зюганов

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«То, что творится на границе Белоруссии и Польши, это спецоперация, которую продолжают проводить так называемые Запад и натовцы», — заявил Зюганов.

И если спецоперация Запада на Украине прошла успешно, то тут она срывается, указал он.

«Но обратите внимание, как застонала объединенная Европа и натовцы, батька своим характером, волей вместе с силовиками оказывается сильнее всего Европейского союза и НАТО и показывает характер, как надо защищать национальное государство, интерес», — подчеркнул Зюганов.

Ранее 8 ноября 2021 года пограничная служба Белоруссии заявила, что толпы мигрантов расположились около границы с Польшей. Группа беженцев численностью до четырех тысяч человек находится в окрестностях пункта пропуска «Кузница».

Власти Польши обвинили Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе. Белоруссия обвинения отвергает.