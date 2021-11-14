Сургут, Югра, 14 ноября, 2021, 09:13 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) жители разобрали собачьи будки, где обитали бездомные псы, напавшие на восьмилетнюю девочку. Об этом сообщают «Новости Югры».

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По информации СУ СКР по ХМАО, 12 ноября 2021 года на пересечении улиц Университетская и Ивана Захарова в Сургуте несколько бездомных собак набросились на проходившую мимо девочку. Стаю животных отогнала случайная прохожая. Ребёнок в результате нападения получил травмы и сильный стресс.

Отмечается, что девочка возвращалась домой с тренировки по единственному тротуару, проложенному вдоль самовольно выстроенных собачьих будок, которые после нападения на ребёнка разобрали жители окрестных домов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Лангепасе (ХМА) днём 12 ноября 2021 года стая бездомных собак насмерть загрызла женщину. Возбуждено уголовное дело.

В безлюдном месте, в промышленной зоне около железнодорожного переезда по ул. Северная, на 43-летнюю местную жительницу набросилась стая собак.