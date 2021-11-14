Рабочий посёлок Залари, Иркутская область, 14 ноября, 2021, 09:10 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту массового конфликта между местными жителями и рабочими одного из строительных объектов в районном центре Залари. Драка повлекла погибель двух человек, ещё пятеро пострадали. Подробности 14 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

Цитата из к/ф «Футбольная лавка». Реж. Ник Лав. 2004. Великобритания Драка

По версии следствия, вечером 12 ноября в п. Залари двое местных жителей подрались с шестью мужчинами, работавшими на одном из строительных объектов в посёлке. Конфликт дошёл до поджога строительного вагончика.

«В результате преступных действий два человека погибли, еще пять мужчин доставлены в больницу с различными травмами и ожогами», — пояснили следователи. Личности всех подозреваемых установлены.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года драку учинил один из пациентов в московской клинике глазных болезней. По факту дебоша возбудили уголовное дело об угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью.

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