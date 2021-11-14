Берлин, , 09:09 — REGNUM Недостаток материально-технических средств для доставки вооружений и размывшие дороги осенние дожди привели к провалу операции нацистской Германии по штурму на московском направлении осенью-зимой 1941 года. Об этом пишет немецкий историк Свен Келлерхофф в газете Die Welt.

«Битва за Москву» Алексей Банников © ИА REGNUM

Генеральное наступление сил нацисткой Германии на Москву, известное в западной историографии как операция «Тайфун», началось 30 сентября 1914 года. Немецкое командование рассчитывало на быстрый захват Москвы и разгром ядра советских войск, обороняющих это направление.

Для наступления на Москву нацистское командование сухопутных войск сосредоточило на этом направлении 78 дивизий общей численностью около двух миллионов человек. Также было привлечено большинство немецких танковых дивизий и других моторизованных соединений.

Келлерхофф со ссылкой на военного историка Кристиана Хартмана отмечает, что при начале операции начальник генерального штаба сухопутных войск Германии Франц Гальдер с восторгом отмечал, что наступление развивается «прямо-таки по классическим канонам». Однако вскоре ситуация начала меняться.

«До конца октября немецкое наступление завязло в непролазной грязи», — цитирует Хартмана Келлерхофф.

Он добавляет, что осенние дожди размыли дороги, что сделало невозможным продвижение моторизированных частей. Также нацистское командование переоценило имеющиеся материально-технические средства, что привело к сбоям в снабжении войск.

«В то же время изменение погоды дало советским частями время, чтобы отреагировать на ставшие очевидными цели вермахта», — подытожил Келлерхофф.

Наступление нацистских войск на московском направлении осенью 1941 года закончилось контрнаступлением Красной армии по всему фронту под Москвой в декабре 1941 года. Битва за Москву стала одним из переломных моментов в Великой Отечественной войне.