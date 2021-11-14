Пермь, , 11:14 — REGNUM На форуме «Дни Пермского бизнеса», который проходит в Перми на площадке Завода Шпагина, состоялось вручение наград победителям регионального этапа российской премии «Лучший социальный проект года». 10 самых перспективных из них станут участниками федерального этапа конкурса.

Ильдар Маматов Из личного архива

Как отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, организации, реализующие социальные проекты, имеют особое значение для общества, так как решают острые и актуальные вопросы. Поэтому региональные власти продолжат поддерживать их инициативы.

Одним из таких важных проектов стал «Бутик Парик». Он признан на региональном этапе конкурса лучшим из представленных инициатив в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями. Магазин специализируется на реализации париков для жителей Пермского края, прошедших химиотерапию.

Премию в сфере обеспечения занятости людей, нуждающихся в социальном сопровождении, получила фабрика «Ирис» из Чусового. Предприятие производит вещи из флиса и трикотажа под брендом Crumb's. Социальные предприниматели реализуют проект «Легпром — адаптация и ресоциализация личности», где трудоустраивают нуждающихся жителей.

Лучшим социальным проектом в регионе среди некоммерческих организаций в сфере соцобслуживания стало котокафе «Котовский». В нем посетители платят за время, проведенное на площадке в компании 15 питомцев приюта «Матроскин». Заработанные средства направляются на помощь приюту. Отметим, все коты и кошки кафе привиты и стерилизованы. Посетители могут стать хозяевами любого из них после собеседования с волонтерами.

В сфере дополнительного образования и воспитания детей награду взял проект инклюзивного детского сада, который создал центр «Маня». В нем индивидуальные занятия для детей проводят педагоги-дефектологи, логопеды, эксперты в области работы с детьми-аутистами. Центр является лидером в регионе по реализации проектов в сфере помощи особенным детям. Инициативы и программы центра многократно становились финалистами и победителями федеральных конкурсов и акселераторов.

Премию как социальный проект в сфере соцобслуживания взял благотворительный магазин «Матрёшка». Он объединил сферы экологии, благотворительности и бизнеса. Команда предприятия принимает ставшие маленькими, большими или ненужными вещи. Их сортируют, передают нуждающимся, часть продают, а непригодные для носки — отправляют на переработку.

Победителем в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в культурно-просветительской сфере» стала Школа развития эмоций. В рамках проекта созданы тренажеры Kids, School Kids, «PRO СТРАХИ» и Live and Love для работы с эмоциями и обучения психологов.

Лучшим социальным предприятием в сфере ЗОЖ, физической культуры и спорта стал Центр каякинга AQUA TRAIL, открытый в Чусовом. Предприятие проводит оздоровительные маршруты на каяках в Хохловке, Перми, Заозерье и Усть-Койве.

Лидером в сфере социального туризма признана турфирма «Подорожник» из Березников. Компания организует приключенческие квест-туры, лечебно-оздоровительные программы, занимается этнографическим туризмом.

Среди некоммерческих организаций лучшим в сфере дополнительного образования и воспитания детей жюри признало проект «Маршрутами Великой Северной экспедиции» от пермского отделения Российского творческого Союза работников культуры. Проект создан, как самый длинный турмаршрут в мире, где путешественники посещают музеи с VR-объектами, мастер-классы по истории эпохи российских географических открытий.

Также среди НКО победителя определили в сфере развития городских и сельских территорий. Им стал пермский инклюзивный пластический театр «МногоТОЧие» — открытое творческое пространство для людей с инвалидностью. Театр учит желающих не только актерскому мастерству, но и танцам и другим сценическим навыкам. В конце октября организация получила премию за лучший дебют на первом российском Инклюзивном театральном фестивале любительских коллективов «Шаг к успеху».

Победители конкурса получат от Центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» на развитие проектов по 70 тыс. руб.

«Финансирование — это одна, но далеко не главная возможность, которую получают проекты-победители. Это шанс выйти на всероссийский уровень, участвовать в федеральных ярмарках и выставках, это поиск новых партнеров в Перми или других регионах страны», — сказал руководитель центра «Мой бизнес» Дмитрий Порохин.

Автор проекта «Маршрутами Великой Северной экспедиции» Ильдар Маматов отметил на своей станице в социальной сети: «Настало время пожинать плоды наших трудов в любимом проекте «Экспедиции Беринга». Оглянулся и увидел точку начала — 24 июня 2010 года. Это день установки школьниками Памятного знака на берегу Камы в память о пребывании в Осе Витуса Беринга. «Лучший социальный проект года» регионального этапа Российской премии среди некоммерческих организаций жюри выбирало из 53 проектов. 10 лучших будут представлены на федеральном уровне. Среди победителей — «Маршрутами Великой Северной экспедиции» лучший проект в сфере дополнительного образования и воспитания детей от Пермского отделения Российского творческого Союза работников культуры».

В сентябре 2021 года корреспонденту ИА REGNUM довелось побывать в городе Оса, на церемонии открытия нового памятного знака, посвященного 340-летию со дня рождения Витуса Беринга, и побеседовать с Ильдаром Маматовым.

«В городе Оса мы очень плотно сотрудничаем с образованием, реализуем сразу несколько проектов. Оса — маленький провинциальный исторический город с 430-летней историей. Здесь живет 20 000 горожан, у них другой ритм жизни, иной уклад, особая философия. Все люди друг друга знают, но индивидуализма здесь не меньше, чем в мегаполисах — моя хата с краю, ничего не знаю, больше всего меня волнует мое хозяйство, моя семья. Не будем оценивать, хорошо это или плохо в принципе, но для развития города, для того, чтобы он двигался, это является тормозом, поскольку все разрозненные. Каждый живет своей частной нормальной жизнью, а для того, чтобы город прогрессировал, нужны консолидированные усилия. В 2010 году я пригласил к сотрудничеству специалиста по брендингу территорий Дениса Визгалова, и мы с ним провели в Осе три сессии. Приглашали разных людей из разных сфер — это были учителя, чиновники, предприниматели, краеведы, историки… Мы начали смотреть, как можно развиваться городу. С советских времен Оса — традиционно город нефтяников, и все в городе вертелось вокруг добычи и обслуживания. Из соседних деревень и сёл на эти работы приезжали люди, и это обозначило некоторую «провиску» — люди уехали из сёл, из деревень, сельское хозяйство пришло в упадок. Их дети — уже городские и не способны вернуться к натуральному хозяйству. Для соседних сёл и деревень это был деструктивный процесс», — рассказал Ильдар Маматов корреспонденту ИА REGNUM.

«И тогда мы стали думать, что может быть интересным для Осы, рассмотрели разные образы. Конечно, в первую очередь, это Емельян Пугачев. В местном историко-краеведческом музее Вы могли видеть прекрасную диораму, посвященную взятию Осы. Я знаю людей, моих земляков — старших товарищей, которые проводили тогда экспедиционные работы, занимались историческими изысканиями. Для советских времен, конечно, образ Емельяна Пугачева, вождя народного восстания, был бы идеальным. В совместных обсуждениях мы обратили внимание еще на один образ — Витус Беринг. Мало кто знал о нем и о том, что он был в Осе, но в дальних залах музея висела картина заслуженного художника РСФСР Евгения Широкова, на которую мало кто обращал внимание. В 2010 году российский писатель, который живет в Екатеринбурге, Александр Кердан, работал над романом «Крест Командора». Я предложил ему посвятить несколько страниц описанию Осы. И получается, что город встал в литературную карту через образ Витуса Беринга.

Так 2010 год стал отправной точкой своеобразного ребрендинга Осы, и наше начинание стало развиваться. Если же говорить о проекте, связанном с экспедицией Витуса Беринга, в сфере туризма и образования, он начался в 2017 году.

Сначала я поработал с Осой, посмотрел, как все это можно выстраивать. Будучи старшим научным сотрудником НИИ природного и культурного наследия имени Дмитрия Лихачева, с коллегами объехали много городов Свердловской области, и посмотрели, как в разных городах происходят процессы формирования «ядра города» — это самое интересное. И я понял, что существуют эффективные технологии создания коллективов увлеченных неравнодушных и инициативных людей, каждый из которых находит в этой истории важное для себя. Получив опыт и создав технологию развития «ядра города» в Осе, мы расширили географию «Оси Прикамья» и взяли в работу еще два исторических города Пермского края — Кунгур и Соликамск. А потом мы начали распространять этот опыт по всей России. Сейчас, в проекте «Маршрутами Великой Северной экспедиции» — 111 городов в 45 регионах страны, и мы работаем в них в разной мере активности.

У этого проекта есть объединяющее название?

Да. «Экспедиции Беринга».

И в этом проекте Вы изучаете что? Историю территорий? Интересные локации?

Мне, как человеку, интересующемуся историей, крайне важно понять, что нас ждет. А первая половина XVIII века — переломная эпоха, когда в Европе, а потом и в России начал развиваться капитализм как новая экономическая формация. Как происходила европеизация России? Как менялась ментальность человека, живущего в России? Она ломалась на всех уровнях — начиная с быта, с кухни, и до готовности к индустриализации. Какие социальные потрясения были, в чем их причины? Наше время схоже по глобальным изменениям формаций, технологий. На опыте исторических процессов в прошлом, можно «заглянуть в будущее» и предположить, какие сценарии развития общества есть и могут реализоваться.

То есть проект в целом культурологический?

Да, именно так. Это просвещение, культурология, история, география, журналистика. Мы развиваем проект в нескольких направлениях: в культуре — живопись, литература, музыка — на эту тему у нас даже есть совместные исследования и научные работы с Новосибирской государственной консерваторией и Пермским государственным институтом культуры. Наука — история, изучение архивных документов. Между прочим, до сих пор многие архивные документы ученых Академического отряда Второй Камчатской (Великой Северной) экспедиции не переведены на современный русский язык. И мы работаем с сообществами ученых во всем мире. Но наши российские ученые, конечно, №1 в этой области. Одна из основных задач проекта — популяризация научных знаний.

Но для того, чтобы это делать, нужны ресурсы. Вы путешествуете, все время передвигаетесь. У Вас для этого есть спонсор или свой бизнес?

У меня издательский бизнес. Наши издания, правда, зачастую некоммерческие — это книги по этнографии, современная российская поэзия. Однако мой доход в качестве консультанта в сфере менеджмента позволяет путешествовать и вкладывать посильные средства в развитие «Экспедиций Беринга». Со временем масштаб задач стал расти, и для того, чтобы получить государственное признание проекта, мы получили несколько грантов. На софинансирование по программе Президентского гранта мы организовали пленэр для 12 студентов и преподавателей Пермского государственного института культуры и в 2019 году подготовили выставки из 50 художественных работ в городах Камчатки, Сибири и Урала. Позже эти работы планировал экспонировать во всех 14 странах, которые так или иначе связаны с именем и биографией Витуса Беринга. Но потом это все началось и закончилось в Швеции и Дании — началась пандемия.

Сейчас приходится перестраиваться. Как это ни прискорбно, сейчас мы уходим в онлайн. Хотя я — человек, созданный для живого общения. С другой стороны, не было бы счастья, да несчастье помогло. Некогда мы создали передвижную интерактивную выставку «Экспедиции Витуса Беринга», посвященную Камчатским экспедициям, несколько лет успешно экспонировали ее в регионах России, в Дании. В 2020 году было запланировано турне по городам Сибири до Дальнего Востока… Из-за ограничительных мер мы «перевели» выставку из офлайна в онлайн, создав образовательную мультимедийную программу. Ею может воспользоваться любой желающий, она опубликована на сайте проекта. Создание компьютерной версии было началом участия в программе министерства культуры Российской Федерации. За счет этого охват получился шире. В грантовой заявке у нас были прописаны количество посетителей, зрителей, журналистов. В настоящее время, надо признать, у нас уже гораздо больше людей, которые заинтересованы в наших проектах. Это культура, туризм — и сейчас мы очень плотно подошли к теме дополнительного образования и внешкольных занятий.

Надо отметить, что проект «Экспедиции Беринга» является ярким флагманом всех остальных наших просветительских проектов. Там есть междисциплинарные взаимодействия, и это очень важно. В школьном учебнике новой истории легендарным экспедициям Беринга посвящен только один абзац. Сейчас мы готовим методические материалы для сотрудников турфирм и учреждений культуры — для музеев, библиотек, выставочных залов, планетариев с тем, чтобы все участники процесса говорили на одном языке с учителями школ и обучение было единым в школе и на внеклассных занятиях. И в эту систему гармонично встраиваются туроператоры, которые должны обеспечить единую систему преподнесения информации, логистику, инфраструктуру, безопасность. И тогда любой ученик, который прошел теоретический курс, в жизни, на практике получает умения, навыки. И знания, необходимые для анализа, например, о технологиях, профессиях, быте, жизненном укладе прошлого. В одной только экспедиции Витуса Беринга заложены многие науки — история, география, биология, астрономия, зоология, этнография, лингвистика, музыка, живопись. Надо помнить и о том, что Камчатские экспедиции развивали почтовое сообщение, Сибирский тракт и новые дороги. Тогда был создан Российский Тихоокеанский флот.

Руководитель проекта «Мастера гостеприимства» платформы «Россия — страна возможностей» Антон Сериков пригласил меня поработать в качестве эксперта. У меня богатый опыт, мы организуем практику для студентов СПбГУ, КамГУ, ПГНИУ, других ВУЗов. Этим летом на базе нашего издательства «Маматов» прошли практику 70 студентов. Мне нравится работать со студентами, со школьниками. Я заточен под это. Я учился четыре года в педучилище здесь, в Осе, потом в Пермском университете… Я работаю с молодежью — это ответственно и почетно, как и в любые времена.

Если Вы будете гулять по городу Осе, то Вы увидите несколько скверов, которые еще совсем недавно были запущенными пустырями… Это жители сами стали выдвигать свои инициативы и делать так, чтобы им было комфортно. Постепенно в наших проектах стали появляться деньги от предпринимателей, финансирование от муниципалитета и края. И таких позитивных историй много.

В 2012 году мы целенаправленно изучали вопрос в Свердловской области, насколько предлагаемое название «Серебряное кольцо Урала» подойдет для региона как туристический бренд. Выпустили по этому поводу, кстати, солидный аналитический труд. Вот, к примеру, взять Верхотурье, город на некогда оживленной «государевой дороге» — Бабиновском тракте между Соликамском и Тюменью. Город был объявлен президентом страны Духовной Столицей Сибири, эту идею очень активно продвигал Эдуард Россель в бытность свою губернатором Свердловской области. Прекрасная идея, но, конечно, нужны деньги, статус, финансирование, надо восстанавливать Кремль, храмы, монастырь… Глобальные задачи.

Будучи во время научной экспедиции в Верхотурье, выхожу летним вечером на балкон единственной гостиницы — «Соболь». Напротив — Кремль, справа — мужской монастырь, всё плиточкой выложено, красота и благолепие. И в самом центре городской площади, на лавочке, три мужичка сидят и потягивают пиво из объемных пластиковых бутылок. Такой возник диссонанс, «сказка о потерянном времени»… Как исследователю, мне это стало интересным. Я подошел, пообщался с ними, и выяснил для себя некоторые моменты, которые помогли мне потом при создании проекта развития города. «Зри в корень!» — говаривал Козьма Прутков. Верхотурье — город не совсем обычный. Часть горожан — бывшие заключенные, а часть — бывшие и нынешние сотрудники ГУИН. Вот так «искорежили» это место в советские времена. А ведь до 1917 года это действительно был большой духовный центр Урала и Сибири, там бывало до 200 тысяч паломников в год… Итак вот, во-первых, нынешние жители города не понимают, откуда и за что в город «валятся» деньги. Они просто появляются, и все. И это не мешает существовать нашему российскому стереотипу о том, что «все разворовывается». Второе, что меня поразило — они не хотят, чтобы приезжали паломники, туристы, зачем эти лишние движения, эти лишние люди? Я давно живу в Санкт-Петербурге и много путешествую, поэтому со стороны виднее, как это выглядит в небольших городках. Этот своеобразный «микс» мне очевиден еще и потому, что, с одной стороны, я родился и провел школьное детство в маленьком провинциальной Осе, с другой — в раннем детстве жил в Германии, позже изучал издательское дело и маркетинг.

Я понимаю, что, начиная какое-то дело в провинции, должно пройти определенное время — пока оно созреет, пока реализуется. Моя скорость жизни и скорость восприятия мира гораздо выше, чем скорость подобных процессов у жителей небольших городков. За время, пока зреют мои предложения, я успеваю объехать несколько городов и даже стран мира. Возвращаюсь и вижу, что зерно начинает прорастать. Однако, «не смотря на разницу в скоростях», мне лично интересны именно небольшие города. Потому что в больших, таких как Пермь, Екатеринбург или Новосибирск, и так все хорошо и с деньгами, и с приезжающими, и с образованием. Они стоят на потоках — Транссиб, аэропорты, автовокзалы, речные порты. А вот в таких городах, как Соликамск, Чердынь, Оса, — все намного сложнее. Жизнь в них как будто замерла, остановилась в прошлом, и именно поэтому сейчас молодые люди уезжают из этих городов. Конечно, я не могу сказать, что я за 11 лет «сдвинул горы». Но изменения очевидны, я вижу, что моя жизнь, мои усилия не напрасны. В последнее время многое мне дает сотрудничество с платформой «Россия — страна возможностей», с конкурсом «Мастера гостеприимства», на котором специальную премию министерства туризма РФ получил глава города Оса Алексей Григорьев. Он — как бы вершина айсберга. Такая внутренняя работа команды горожан не всегда видна, но крайне важна.

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Я надеюсь, что именно создание и развитие «ядра города» — есть основа предстоящего успеха. Например, в сентябре на открытии памятного знака об экспедиции Беринга на берегу Камы выступала Галина Клыкова — бывший директор, а теперь старший научный сотрудник Осинского историко-краеведческого музея. Она сделала как никто много для изучения истории города, для развития Осы. Таких людей в городе не так много, но все они вносят свою лепту в развитие города.

Конечно, есть мнение, что, несмотря на богатство исторического наследия в Осе, мы слишком много внимания уделяем именно и только экспедиции Витуса Беринга. Считаю, что сосредоточить усилия на бренде и постоянно информировать о нем — это маркетинг, и грамотный маркетинг. Хотя я лично всегда продвигаю тему шире — подвиги русского офицерства, моряков и жителей тех мест, по которым проходили пути Камчатских экспедиций.

И, конечно, надо поблагодарить предпринимателей. Общеизвестно, что в нашей стране, как и во всем мире, их жизнь непроста, но тем не менее они откликаются на наши предложения, помогают организовывать экспедиции, исследования, пленэры, спектакли. Для кого-то из них важен бизнес, финансовая прибыль. Для кого-то тщеславие, перспектива остаться в памяти потомков — всем им надо показать выгоды от участия в совместном деле.

Именно предприниматели заложили основу технологического развития нашей страны, именно для них геологи экспедиций Беринга изучали местонахождения полезных ископаемых, гидрографы описывали реки регионов, а по возможности и Океана. И даже тюменская нефть ведь тоже была открыта Морским отрядом Василия Прончищева, и когда в Якутск доставили образцы этой жидкости, немецкие ученые российского подданства Герхард Миллер и Иоганн Гмелин определили, что это — нефть. Тогда такого слова для нее не существовало, просто ученые надеялись, что когда-нибудь будет найдена «горючая жидкость земли».

Как Вы видите дальнейшее развитие проекта «Экспедиция Беринга»? Где его финальная точка, если она вообще есть?

Лично я считаю, что у проекта широкие перспективы В нем важен процесс поиска, развитие познания и передача знаний и опыта от поколения к поколению. Проект продолжает стремительно развиваться. Потенциально это самый протяженный в мире туристический маршрут — 55 тысяч километров, а возможно, и больше, поскольку в нем еще не освоена арктическая зона, не проложены туристические маршруты по северному побережью и пути в Японию — а именно такая цель стояла перед участниками экспедиции. И, конечно, очень интересно изучать историю России, соседних государств, отношения между территориями и гражданами нашей страны на примерах взаимодействия по созданию, реализации межрегиональных и международных туристических маршрутов, в кросс-культурных проектах.