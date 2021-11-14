Грозный, , 09:06 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров призывает власти Ингушетии остановить «кучку провокаторов», пытающихся «разыграть националистическую карту». Об этом он написал в соцсети «ВКонтакте».

Рамзан Кадыров

Иван Шилов © ИА REGNUM

Заявление Кадыров сделал на выездном совещании в Галанчожском районе. «Призвал братский народ остановить кучку провокаторов, которые пытаются разыграть националистическую карту. Тем более что этот вопрос закрыт раз и навсегда и полностью соответствует букве закона», — написал чиновник.

Поводом для такой реакции стали работы на административной границе между Ингушетией и Чечнёй. Ранее, в 2018 году главы обеих республик утвердили рубежи между территориями. Однако часть жителей Ингушетии посчитала документ несправедливым. В республике прошли митинги, участники некоторых из них оказали силовикам неповиновение.

Зачинщиков арестовали. Обвинение требует назначить им до девяти лет колонии.

Об этом такое: В Ингушетии противникам границы с Чечней грозит до девяти лет колонии