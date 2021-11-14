Москва, , 09:01 — REGNUM Россия и Турция ведут переговоры по поставкам современной российской продукции военного назначения, а также совместной разработке вооружения. Об этом «Интерфаксу» сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

С-400«Триумф» Пресс-служба ЗВО

В рамках международного авиасалона Dubai Airshow-2021, по словам Дмитрия Шугаева, велись переговоры о новых поставках С-400.

«Военно-техническое сотрудничество с Турецкой Республикой стабильно развивается», — подчеркнул директор ФСВТС.

С-400 «Триумф» — это зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения самолётов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция стала первой из стран НАТО, заключившей с Россией в 2017 году контракт на поставку зенитных ракетных комплексов С-400 на сумму $2,5 млрд. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию у Вашингтона и у Североатлантического альянса в целом.

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