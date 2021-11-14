Иркутск, , 08:54 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области всё более ухудшается. По состоянию на 14 ноября число умерших пациентов в Приангарье достигло 5892 человека, причём 31 из них добавили в сводку минувшие сутки.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 129 788 человек (+578 за сутки). Госпитализированы 5211 (+154 за сутки).

Выздоровели 108 788 пациентов (+208 за сутки). Ещё 510 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, абсолютный рекорд по суточному числу зараженных коронавирусом в Приангарье отмечен был накануне, 13 ноября (+581 за сутки). Такого не было за всё время пандемии.

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