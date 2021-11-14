Тбилиси, 14 ноября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Россия не дает покоя ряду «прозападных» грузинских экспертов, которые пытаются в любой информации иностранных СМИ найти повод для осуждения «вражеских» замыслов северного соседа, в том числе по отношению к другим бывшим союзным республикам.

Красная армия в Тбилиси. Грузия. 1921

Темы для обсуждения пользователям соцсетей на этой неделе подбросил грузинский аналитик Зураб Батиашвили.

Один его пост в соцсети Facebook гласил: «США сообщили европейским партнерам, что Россия, возможно, готовится к полномасштабному вторжению на Украину».

«О, Господи, — воскликнул на эту новость пользователь Л.Б. — Пусть на 1−2 дня и за нами присмотрят, а потом переключаются на третий мир. P.S. Мы им еще понадобимся в их лагере», — непонятно кому адресовала свое замечание пользователь М.М.

«Насколько реален сценарий?» — поинтересовался Г.С.

«От русских исключать ничего нельзя», — ответил автор поста.

«Это действительно так. От наследников империи зла можно ожидать всего, но как вы думаете, насколько созрела ситуация, чтобы кремлевский режим начал такую большую авантюру? 50-миллионная Украина — это не трех с половиной миллионная Грузия?!» — продолжил Г.С.

«Наверное, нет на земле человека, который точно знал бы, что у Путина в голове. Что бы ни сказал, точным не будет. То, что он стянул войска к украинской границе, видно с сателлитов», — уточнил автор поста.

«Оп-па. Россия наверняка ввяжется», — констатировал Г.Г.

«Как только запустят Норд-стрим 2 и газ пойдет в Европу, после этого начнут штурм Украины», — предположил Д.С.

Второй пост этого же пользователя касался уже планов России относительно Белоруссии. «Россия перебросила десантные части к территории Белоруссии (границе с Польшей)», — сообщил грузинский аналитик на своей странице в Facebook.

«Демонстрация мускул там, иначе какую сторону может сейчас устраивать противостояние», — осторожно заметил Л.Ж.

«Не понял, сами ввязываются или Белоруссию подстрекают?» — поинтересовался Е.А.

Автор поста «раскрыл карты» и сослался на два источника, из которых почерпнул информацию о переброске Россией своего десанта к границе Белоруссии и Польши. Первым источником оказалась новостная платформа liveuamap, а вторым — соцсеть Twitter. Причем публикация в Twitter, где говорилось о «направлении Россией в Белоруссию подразделения десантников для проведения учений», была датирована 10 апреля…

«Повернет их на юг х…(нецензурно), когда сочтет нужным», — предположил О.Ш.

«К нам в 2012 перебросил», — напомнила М.М.

«Сдался Батька с потрохами! Теперь Володя оттуда и не выйдет! Страну променял на свою власть этот (нецензурно)! Белорусский народ все равно обретет свободу! Белорусы — это не русские!» — заключил обсуждение на этом этапе пользователь Г.Т.