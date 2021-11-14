Варшава, , 08:52 — REGNUM Польский военнослужащий погиб в результате несчастного случая со стрелковым оружием на польско-белорусской границе. Об этом 13 ноября сообщил командир его бригады в Twitter.

Граница Белоруссии и Польши Gpk.gov.by

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По словам командования 17-й механизированной бригады Войска польского солдат был направлен на границу с Белоруссией неделю назад. При этом он не выполнял задач непосредственно на границе и никоим образом не контактировал с мигрантами.

По предварительным данным, военнослужащий погиб в результате случайного выстрела из служебного оружия. При этом уточняется, что в инциденте не участвовали «третьи лица». Обстоятельства произошедшей трагедии устанавливают военная жандармерия совместно с прокуратурой Белостока.

Семье военнослужащего сообщили о произошедшем, с родственниками работает психолог.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Белоруссии объяснили образование очередей из грузовиков в пункте пропуска на польско-белорусской границе невыполнением Польшей договоренностей по пропуску транспорта.

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