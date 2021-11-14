Москва, , 08:43 — REGNUM В России многодетным матерям, воспитавших детей до достижения ими возраста восьми лет, может быть снижен пенсионный возраст от трёх до десяти лет в зависимости от количества детей. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России.

Многодетные семьи Onf.ru

Право на досрочное назначение пенсии для многодетных матерей закреплено статьей 32 Федерального закона № 400-ФЗ, отмечают в ведомстве. Для предварительной оценки пенсионных прав и своевременного получения досрочной пенсии, женщинам достаточно заранее обратиться в управление ПФР с документами личного хранения.

Женщины, родившие одного ребёнка или двух, выходят на пенсию в 60 лет. Родившие трёх детей и больше могут рассчитывать на более ранний выход на пенсию.

Для матерей трёх детей пенсионный возраст снижается до 57 лет, четырёх — до 56 лет, родившие 5 и более детей, выходят на пенсию в 50 лет.

Обязательными условием для назначения досрочной пенсии перечисленных категорий женщин является отсутствие факта лишения родительских прав либо отмены усыновления. При этом страховой стаж матери должен составлять не менее 15 лет. Ещё одно важное условие: учитываются и кровные, и усыновлённые дети. Для многодетных опекунов снижение пенсионного возраста не предусмотрено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение о снижении пенсионного возраста для многодетных матерей было принято по поручению президента России Владимира Путина в 2018 году.

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